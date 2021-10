Dove vedere Bologna-Lazio. La Lazio di Maurizio Sarri, dopo aver steso la Roma dello Special One, intende continuare la scia positiva in campionato. Prossimo ostacolo il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che nell’ultima partita, è stata battuta dall’ Empoli per 4 a 2. Gli Aquilotti di Lotito sono chiamati a vincere per accorciare il divario dal Napoli primo della classe, e per coltivare il sogno chiamato Scudetto. Attualmente la vetta dista 7 punti, e quella di domenica è un’occasione ghiotta per fare punti importanti. Ciro Immobile, il galvanizzato Pedro, e compagni, con l’autostima alle stelle, dopo la grande impresa del derby, intendono regalare ulteriori emozioni ai loro tifosi. Le statistiche sono favorevoli ai biancocelesti. Infatti, l’ultimo precedente è stato vinto proprio dalla squadra romana, che all’epoca era guidata da Simone Inzaghi.

Dove vedere Bologna-Lazio? Sky o DAZN?

Il match Bologna-Lazio, valido per la 7 giornata di campionato, si giocherà domenica 3 ottobre alle ore 12:30 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. La partita sarà trasmessa in diretta sia da Sky che da DAZN. Su Sky potrà essere seguita su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e sul sito skysport.it . L’incontro sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati DAZN, con l’utilizzo dell’apposita applicazione liberamente scaricabile da qualsiasi store.