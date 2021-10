Dove vedere Inter Juventus serie A, diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Inter-Juventus: dove vedere il match in tv. Domenica 24 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena il big match tra Inter e Juventus valido per la nona giornata di serie A. Entrambe le squadre andranno in cerca dei tre punti per tentare di accorciare le distanze dal Napoli primo in classifica. Gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci dall’importante vittoria per 3 a 1 sullo Sheriff in Champions League, che ha restituito loro il sorriso in Europa. I bianconeri, invece, dopo un inizio stentato, sembrano aver ritrovato se stessi provenendo da 4 vittorie di fila in campionato. Lo scontro promette scintille. Lo stadio “San Siro” sarà una bolgia e l’arbitro dell’occasione sarà Mariano Mariani. I precedenti delle squadre con questo direttore di gara sono più favorevoli ai bianconeri: sulle 10 partite dirette, la Juventus ha vinto per 9 volte. L’Inter solo 4 sulle 8 complessive.

Dove vedere Inter-Juventus serie A, in diretta e in streaming: Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Potrà essere seguita sia in diretta, sottoscrivendo un valido abbonamento, che in streaming. Solo gli abbonati avranno la possibilità dello streaming da dispositivo mobile, scaricando l’apposita app, disponibile per Ios e Android, da qualsiasi store.