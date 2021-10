Nations League, dove vedere Italia-Spagna: diretta TV o streming, DAZN o SKY?

Nations League 2021 dove vedere Italia-Spagna. La nazionale di Roberto Mancini ritrova la Roja di Luis Enrique nella semifinale di una competizione ufficiale. Tra mesi dopo la notte europea sarà ancora Italia-Spagna a decretare una delle finaliste, ma questa volta di Nations League.

Si tratterà della seconda edizione dopo che la prima se la sono aggiudicata i portoghesi guidati da Cristiano Ronaldo.

A Giugno nello stadio inglese di Wembley la partita finì 1-1 dopo 120′ tiratissimi e grazie alle reti bianconere di Federico Chiesa e Alvaro Morata. Ai rigori decisero la freddezza di Jorginho e le parate di Donnarumma. Questa volta sarà una sfida completamente diversa, che gli azzurri giocheranno in casa e che sperano possa terminare nello stesso modo.

Nations League, dove vedere Italia-Spagna: ancora una sfida che vale una finale

Italia-Spagna, prima semifinale della Nations League 2020/2021, si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella serata di mercoledì 6 ottobre 2021. Il calcio d’inizio della sfida è in programma alle ore 20:45.

Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva dalla Rai, e in particolare da Rai Uno. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

La gara tra Italia e Spagna sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Rai Sport oppure grazie a Rai Play, l’applicazione attraverso la quale si possono assistere ai programmi Rai.