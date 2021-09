Serie A, dove vedere Torino-Juventus: diretta TV e streaming, DAZN o SKY?

Dove vedere Torino-Juventus, derby della Mole valevole per la 7° giornata di Serie A.

Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate in classifica a 8 punti, e già questa è una novità non da poco per la stracittadina di Torino. Il dominio della Juventus sul calcio italiano dell’ultimo decennio si è tradotto spesso anche con vittorie schiaccianti, oppure sofferte o addirittura all’ultimo minuto. Ma pur sempre vittorie.

Il Torino arriva alla sfida dopo un buon inizio di campionato e caricato dalla grande passione di mister Juric che per la sfida spera di poter recuperare il Gallo Belotti. Nell’ultima di campionato si è sbloccato Brekalo, dopo aver ridato linfa preziosa all’ex di turno Pjaca.

La Juventus dal canto suo, dopo la peggior partenza in campionato degli ultimi 50 anni, ha inanellato due soffertissime vittorie consecutive contro Spezia e Sampdoria. La vittoria di mercoledi allo Stadium contro il Chelsea campione d’Europa sembra aver restituito ai ragazzi di Max Allegri lo spirito giusto.

Dove vedere Torino-Juventus: Juric prova lo sgambetto ai cugini

Il match va in scena all’Olimpico Grande Torino di Torino sabato 2 ottobre alle ore 18:00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV oppure in Streaming su DAZN.

Sarà sufficiente scaricare l’app dedicata su smart tv di ultima generazione oppure collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, a console come PlayStation (4/5) o Xbox (X, One, One S) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.