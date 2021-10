Dove vedere Lazio-Fiorentina, streaming e diretta Tv – Sky o DAZN?

DOVE VEDERE LAZIO-FIORENTINA – Serie A –

Nel turno infrasettimanale di Serie A, decima giornata di campionato, la Lazio ospiterà la Fiorentina. Una gara importante quella all’Olimpico, dove la formazione di Sarri proverà a cancellare il brutto KO di Verona. Lazio-Fiorentina si gioca mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 20.45, match arbitrato da Ayroldi.

La Lazio, nonostante la sconfitta di domenica, in casa è imbattuta da 10 giornate, per gli ospiti non sarà facile. La formazione di Sarri alloggia in ottava posizione con 14 punti, lontana da ogni qualificazione alle coppe europee. Sarà necessaria una svolta.

La Fiorentina arriva in capitale con l’umore alle stelle dopo la bella vittoria di domenica contro il Cagliari. I toscani in classifica sono davanti agli avversarsi, anche se di un solo punto (14), la Fiorentina è in settima posizione. Nelle precedenti 9 gare, la Viola non ha mai ottenuto un pareggio, 5 vittorie e 4 sconfitte per la formazione di Italiano.

I precedenti tra Lazio-Fiorentina sono 144: 55 vittorie per i biancocelesti, 47 dei toscani e 37 sono i pareggi.

Dove vedere Lazio-Fiorentina

La sfida all’Olimpico di Roma tra Lazio-Fiorentina, in scena mercoledì 27 ottobre alle 20.45 sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (Abbonati cliccando qui) e sarà visibile per i suoi utenti su tutte le Smart Tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il match in capitale si potrà seguire anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.