Dove vedere Torino-Genoa serie A, diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Torino- Genoa: ci siamo. Dopo il turno delle coppe europee, torna il campionato di Seria A. La partita che darà il via alla nona giornata è, appunto, Torino Genoa. L’appuntamento è per venerdì 22 ottobre alle ore 18:30. Per il tecnico granata sarà un ritorno al passato visto che già allenato il Grifone tra il 2016 e il 2018. Entrambe le squadre andranno in cerca dei tre punti vengono da un periodo senza vittorie. I padroni di casa, infatti, sono reduci dalla sconfitta contro il Napoli, mentre i rossoblù non vincono dallo scorso 12 settembre, quando riuscirono a battere il Cagliari per 3 a 2. Ballardini è chiamato a vincere, per portare i suoi uomini ad una situazione più calma in classifica. Il confronto si preannuncia apertissimo.

Dove vedere il match di Serie A, Torino-Genoa, diretta tv e streaming gratis: Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Per poter seguire le giocate di entrambe le squadre, sarà necessario aver sottoscritto un valido abbonamento. Infatti Dazn trasmette tutta le partite della Serie A Tim. Gli abbonati, avranno la possibilità di seguire la partita anche in streaming da dispositivo mobile, scaricando l’apposita app, disponibile per Ios e Android.