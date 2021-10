Ibrahimovic “Lo scudetto lo vince la squadra dove gioca Zlatan”

Con Zlatan Ibrahimovic al Milan siamo abituati a queste frasi, queste sono alcune delle frasi che detto intervistato dalle Iene sulla sua condizione fisica. Stasera andrà in onda la puntata delle Iene dove Zlatan è protagonista di un’intervista con Stefano Corti. Infatti il campione è stato intervistato con tanti auguri da parte di Corti per i suoi 40 anni.

Il bomber svedese ha detto: “Mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo. Sto meglio, questi sono solo piccoli problemi ma si risolvono. Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan”.

Dal tweet di Zlatan Ibrahimovic vediamo che si è proprio fatto un bellissimo regalo!

Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/ehYosTnwSR — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 3, 2021

Le parole di Pioli sul campione

“Il nostro cammino è iniziato a Bergamo ma non è finito e nemmeno quello di Ibrahimovic. Zlatan potrebbe giocare in eterno, con questa testa. Va sopra ogni difficoltà. Se potessi fargli un regalo gli allungherei la carriera il più tempo possibile.” così ha detto l’allenatore Pioli.

Insomma abbiamo un Pioli entusiasta del giocatore svedese e una squadra che lo acclama e spera che il bomber torni sempre a dare il meglio di sé. Siamo davvero di fronte a una possibile vincita del Milan? Nessuno spoiler in merito perché non abbiamo la sfera di cristallo, di certo possiamo dire che il giocatore ci ha abituato a sorridere per le sue battute sempre sagaci.