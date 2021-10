Pioli su Kessié al Milan non si giudica dal contratto

Milan: Pioli su Kessié afferma che non si giudica un giocatore dal contratto perché potrebbe sbagliare chiunque. L’allenatore insomma, ci fa capire che bisogna andarci con i piedi di piombo nonostante si parli di grandi campioni. Pioli su Kessié ha detto: “Kessié è molto forte, può dare un apporto importante. È sbagliato giudicare le prestazioni in base al contratto, può sbagliare anche chi ha un contratto a vita. Valuto per quello che mi dà sul campo.”

Alla vigilia con l’Atalanta il Milan di Pioli è pronto a giocarsela

Su Kessié non si esprime in merito alle prestazioni nella partita di Champions e all’espulsione contro l’Atletico. E’ un argomento molto scomodo per l’allenatore che sicuramente non vuole andare contro la società. Dice anche che il giocatore è sempre serio e professionale, unica critica è che non è ancora al 100% delle sue possibilità.

Pioli su Kessié: “nessun clamore”

L’allenatore ha inoltre ricordato che ci sono tanti giocatori in altre squadre che sono in trattativa e che magari non hanno rinnovato ancora il contratto o sono in scadenza, ma non c’è il clamore come in questo caso. Inoltre dice che la trattativa c’è ed è riservata attualmente e arriverà un momento per le decisioni importanti che siano positive o negative. L’allenatore non si dice preoccupato per questa cosa e guarda avanti alla prossima partita.