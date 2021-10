Infortunio di Zaniolo, l’esito degli esami

Nuova tegola per la Roma durante il match contro la Juventus all’Allianz Stadium, dove non solo perde la gara, anche un giocatore importante: Nicolò Zaniolo. Il giocatore giallorosso durante il match contro i bianconeri è uscito dal campo per un problema al ginocchio. E’ stato subito valutato, e per il nuovo infortunio Zaniolo, l’esito degli esami è già arrivato.

Infortunio Zaniolo, l’esito degli esami

Il centrocampista della Roma è stato costretto a lasciare il campo al 26′ del match contro la Juventus, a causa di un problema al ginocchio. Poco fa, sono arrivati gli esiti degli esami cui il giocatore si è sottoposto già nella giornata di ieri, che hanno evidenziato un trauma in iperflessione al ginocchio. Dunque, sono state scongiurate lesioni, sia di tipo muscolare che riguardanti i legamenti. Un gran sospiro di sollievo per il 22enne e tutta la Roma.

A riportare la notizia è Rete Sport, secondo la quale Nicolò Zaniolo salterà senza dubbio la prossima sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt. Per la prossima sfida di campionato, quella contro il Napoli, sarà necessario attendere. Nei prossimi giorni verrà valutato e si capirà se è già pronto per tornare in campo oppure avrà bisogno di qualche altro giorno di riposo.