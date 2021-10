MOVIOLA Juventus-Roma: tutti gli episodi all’Allianz Stadium

MOVIOLA Juventus-Roma

Il secondo big match dell’ottava giornata di campionato è il posticipo in scena all’Allianz Stadium di Torino: Juventus-Roma. La gara, arbitrata da Orsato è finita per gol di Kean (14′)

Moviola Juventus-Roma: tutti gli episodi

Il primo episodio della gara di Torino si verifica al 16′, sull’azione che ha portato al gol della Juventus, i giallorossi lamentano un’irregolarità di Cuadrado che si è aiutato con la mano per controllare la palla. Per Orsato, che ha visto tutto, non c’è nulla.

Il secondo episodio avviene al 40′: Irrati assegna un RIGORE PER LA ROMA, tra l’altro è GIUSTO NON FARE CONTINUARE – Mkhitaryan viene abbattuto da Szczesny in area di rigore, il pallone arriva ad Abraham che insacca in un secondo tempo, dopo il fischio di Orsato. Il portiere bianconero viene ammonito giustamente, così come è giusto fischiare il penalty perché l’attaccante giallorosso la tocca di mano cadendo e togliendo il pallone dalla disponibilità di Locatelli. Check del VAR per la possibile posizione di fuorigioco di Mkhitaryan, ma la palla gli arriva da Danilo, che effettuando la giocata lo rimette in gioco.

Un altro episodio si verifica al 53′. LA ROMA CHIEDE UN RIGORE, ORSATO NON LO CONCEDE DOPO IL CKECK AL VAR -Polemiche in area bianconera per un contatto Chiellini-Pellegrini, ma sembra il numero 7 ad aver colpito il difensore bianconero. Conferma arrivata anche dal VAR.