Inter-Juventus, torna Dybala: le ultime sugli infortuni

Per Inter-Juventus torna Dybala molto probabilmente. L’attaccante argentino sembra aver recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per qualche settimana.

Inter-Juventus, torna Dybala

Domenica 24 ottobre big match a San Siro: Inter-Juventus. La formazione bianconera ha dovuto fare a meno di due giocatori importanti come Paulo Dybala e Avaro Morata. I due attaccanti si sono infortunati lo scorso 26 settembre contro la Sampdoria, poco prima della sosta Nazionali.

La Joya ha smaltito completamente l’infortunio, sta bene: l’elongazione muscolare è passata. Contro l’Inter dovrebbe andare in panchina, in attesa della chiamata di Max Allegri per tornare in campo, circa un mese dopo dallo stop. La sfida contro i nerazzurri è importante per il cammino in campionato della Vecchia Signora. La formazione di Allegri ha la possibilità di agganciare proprio l’Inter in classifica. Di conseguenza, più giocatori potrà avere a disposizione l’allenatore, meglio è ai fini della gara.

Rabiot, risultato positivo al Covid-19, dovrà essere valutato, nei prossimi giorni si capirà di più. Per De Ligt, valutate le condizioni, che hanno escluso lesioni, c’è incertezza contro l’Inter. Potrebbe saltare il match per recuperare meglio, senza rischiare. Max Allegri ha già le idee chiare per chi scenderà in campo per contrastare gli undici di Simone Inzaghi. Entrambe le squadre arrivano dai match di Champions League e non sarà semplice per nessuno.