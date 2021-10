Juventus, “All or Nothing”, la data di uscita del documentario di Amazon

Ci siamo! Lo scorso anno, nello spogliatoio dei bianconeri, erano presenti tante telecamere. Il motivo era la registrazione del documentario sulla Juventus “All or Nothing”. Una nuova serie tv targata Amazon Prime Video, che racconta il cammino della Vecchia Signora nella scorsa stagione.

Juventus, “All or Nothing”, dal 25 novembre

La nuova serie Amazon Original, “All or Nothing” dedicata alla Juventus sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 25 novembre 2021, verrà trasmessa in 240 paesi e territori nel mondo. Il calcio raccontato dietro le quinte, con le telecamere che hanno seguito passo dopo passo i calciatori bianconeri per tutta la stagione 2020-2021, dal Training Center della Continassa fino all’atmosfera dell’Allianz Stadium pre e post gare.

“All or Nothing”, “Tutto o niente”. Un titolo più che perfetto per gli ideali del club bianconero, uno tra i più importanti d’Italia. In realtà, l’uscita del documentario era prevista per lo scorso febbraio, ma a causa di un piccolo ritardo sulla tempistica è stato tutto rimandato a novembre. Cristiano Ronaldo compare ancora nelle sequenze, prima della decisione di abbandonare Torino, l’Italia e la Serie A nell’estate scorsa per fare ritorno al Manchester United.

Il tipo di documentario sulla Juventus non è il primo che il colosso Amazon ha lanciato in rete. Le telecamere, precedentemente, hanno acceso i riflettori su due società della Premier League: Tottenham e Manchester City.