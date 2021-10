Dove vedere Milan-Torino serie A, in diretta tv e streaming: Dazn o Sky?

Milan-Torino: dove vedere il match. Domani martedì 26 ottobre alle ore 20:45 il Milan di mister Pioli, se la vedrà contro il Torino di Ivan Juric. Le due squadre, attualmente, occupano due posizioni diverse in classifica. La squadra rossonera, grazie all’ultima rocambolesca vittoria contro Bologna per 4 a 2, è riuscito ad agguantare il primo posto in classifica. Il Toro, invece, grazie al trionfo sul Genoa, ha acquisito punti importanti in ottica salvezza. L’incontro è aperto, visto che la formazione torinese non ha la benchè minima intenzione di fermarsi, e di continuare la scia positiva di risultati. Il Diavolo ancora imbattuto in questo campionato, vuole fare di tutto per ottenere il bottino pieno, in modo da mantenere la scia del Napoli. Pioli, in vista di domani, dovrebbe recuperare Kessie. Ancora indisponibili Theo Hernandez, Ante Rebic, Alessandro Florenzi. Quest’ultimo, recentemente operato al ginocchio dovrebbe tornare in gruppo dopo l’incontro con la Roma.



Milan Torino, dove vedere il match in diretta e in streaming: Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn a partire dalle ore 20:45. Soltanto gli abbonati potranno seguirla, sottoscrivendo un valido abbonamento. L’incontro potrà essere seguito anche da dispositivo mobile, scaricando l’apposita app.