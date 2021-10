Ramsey punge la Juventus: “Il Galles mi gestisce meglio. Non voglio trascinarmi in campo”

Aaron Ramsey è uno dei flop di questa Juventus. Alla terza stagione in bianconero non è riuscito a rendere come suo solito, scatenando il malcontento dei tifosi. Sono solamente 69 le partite in bianconero, condite da 6 reti. Una gestione altalenante del giocatore gallese che oramai non è visto di buon occhio.

Intanto Venerdì 8 ottobre il Galles di Aaron Ramsey farà visita alla Repubblica Ceca in occasione della 7ª giornata delle qualificazione ai prossimi Mondiali (Girone E). Il centrocampista della Juventus, in assenza di Gareth Bale, vestirà la fascia di capitano per il Galles. Con la nazionale risale la sua ultima partita giocata quest’anno (Euro 2020) : “Sono felice di essere di nuovo coinvolto. Non vedo l’ora che arrivino queste due partite e portare fuori i ragazzi ,sarà un tocco speciale in più” ha dichiarato alla vigilia del match di venerdì.

Ramsey e la stoccata alla Juventus

L’ex centrocampista dell’Arsenal durante la sua intervista non ha mancato di lanciare una frecciatina al suo club attuale, la Vecchia Signora. Il giocatore ha messo a confronto la gestione: “La filosofia e i metodi di allenamento qui sono diversi rispetto a quelli del mio club – aggiunge – Ci sono molte persone che mi gestiscono da diversi anni, quindi sanno come tirare fuori il meglio da me e permettermi di giocare molte partite di fila, come ho dimostrato agli Europei quest’anno“.

Il gallese ha concluso l’intervista parlando del suo rendimento e di quale potrebbe essere la soluzione per farlo giocare meglio e più a lungo: “Poiché le mie prestazioni nelle partite sono piuttosto alte, forse ho bisogno di un po’ più di riposo e recupero durante la settimana piuttosto che stare sull’erba per un lungo tempo e trascinarmi più fatica nelle partite. Il recupero è una parte importante per me. Sono solo entusiasta di essere di nuovo coinvolto e spero di poter fare la mia parte”.