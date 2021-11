Serie A, dove vedere Venezia Roma in diretta tv e streaming: Sky o Dazn? Dove vedere serie A

Dove vedere Venezia Roma in diretta tv e streaming. Domenica 7 novembre alle ore 12:30 la Roma di Jose Mourinho sarà attesa dalla trasferta di Venezia. Il match, valido per la 12.a giornata di serie A, si giocherà allo stadio “Pier Luigi Penzo” della città lagunare. La squadra dello Special One reduce dalla sconfitta contro il Milan, intende ottenere subito il pronto riscatto. Anche se l’impegno veneto si presenta facile sulla carta, non bisogna sottovalutare la voglia di rivalsa dei padroni di casa che, nell’ultima giornata di campionato, si sono tirati su di morale con il pari ottenuto in casa del Genoa. La loro salvezza è ancora lontana, ma va da se che eventuali punti conquistati contro la corazzata giallorossa smuoverebbero la classifica, e gli rinforzerebbero l’autostima.

Tutta la serie A è su DAZN a soli 29,99 euro al mese. Attiva Ora! Disdici quando vuoi.

Dove vedere Venezia Roma in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Il prossimo impegno della Lupa sarà visibile sia in diretta tv che in streaming. I tifosi potranno seguire la diretta sia su Dazn che su Sky Sport (canale 251 del staellite). Per il live streaming occorrerà non solo aver sottoscritto un valido abbonamento, ma anche scaricare le apposite app di Dazn o Sky (Sky Go o Now Tv), che daranno l’opportunità di vedere il match anche da dispositivo mobile.