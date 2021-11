Fabio Capello su Roma-Milan: “I rossoneri hanno meritato ma…”

L’ex allenatore di Milan e Roma Fabio Capello – ai microfoni di Radio Anch’io Sport – ha parlato del match di campionato che ha visto scendere in campo allo Stadio Olimpico, i giallorossi contro il Milan di Stefano Pioli. La gara, terminata per un risultato di 1-2, ha visto uscirne trionfanti i rossoneri, grazie alle reti di Zlatan Ibrahimovic su punizione al 25′, e di Franck Kessié su rigore al 57′ della ripresa. La risposta della Roma è arrivata al 93′ con il gol di Stephan El Shaarawy.

“Una partita molto bella – ha commentato l’ex tecnico – i rossoneri hanno meritato e mi sono sembrati più squadra, convinti della loro forza, ma i giallorossi sono stati sfortunati”. Protagoniste del match anche le decisioni arbitrali, su cui Capello si sofferma, in particolar modo sul rigore fischiato ad Ibrahimovic: “E’ vero, è stato toccato, ma il calcio non è un gioco di non contatto. La mia proposta è di mettere un giocatore vicino al VAR per poter discutere di queste situazioni”.

Fabio Capello: “Mourinho? Adattissimo Alla Roma. Ad Allegri avevo suggerito di non rientrare alla Juventus”

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Fabio Capello si è inoltre espresso positivamente sul tecnico giallorosso José Mourinho, definendolo “adattissimo” per la Roma. “E’ una piazza che si esalta e si deprime in pochissimo tempo, ma lui è l’uomo giusto per una piazza così”. Un parere diverso invece lo ha espresso per la situazione riguardante il tecnico Massimiliano Allegri, dove Capello confida di aver suggerito all’allenatore bianconero di non ritornare alla Juventus: “Gli avevo detto che sarebbe stato l’ombrellone di tutti i guai” conclude infine.