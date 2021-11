Giudice sportivo Campionato Serie A, due squalificati

Dopo la quattordicesima giornata saranno in tre a saltare il prossimo turno del campionato di serie A. Su segnalazione della procura federale il difensore del Milan Alessio Romagnoli per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. in merito alla condotta del calciatore, per una giornata effettiva di gara. Squalifica per una giornata effettiva di gara per il centrocampista della Lazio Ramos Marchi Luiz Felipe della Lazio, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (quinta sanzione).

Multati Bologna e Lazio

Multata la Lazio di 10.000 Euro, ecco l’estratto della motivazione “per avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente, sotto il settore ospiti (adiacente Curva A), sotto il settore della Curva B in posizione mediana tra le due panchine”. Multato di 2.000 Euro il Bologna, ecco l’estratto della motivazione “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di cinque minuti l’inizio della gara. Multato di 3.000 Euro la Lazio, ecco l’estratto della motivazione “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuco un fumogeno e un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.