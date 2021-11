Icardi riappare su Instagram dopo il rimprovero della società

Mauro Icardi ha riattivato il suo profilo Instagram, dopo essere stato rimproverato dalla società del Paris Saint-Germain.

Il calciatore del PSG ha subito postato una foto insieme a sua moglie Wanda Nara, accompagnata da una dolce descrizione: “Te amo”, tradotto “Ti amo”. Dopo qualche minuto però, si è sfogato con una Story: “Acostumbrate a granare en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo”, che in italiano significa: “Abituati a vincere in silenzio e lascia che il mondo pensi che tu stia perdendo”.

La situazione attuale tra Wanda Nara e Mauro Icardi

La procuratrice e imprenditrice ha appreso, tramite alcune email anonime, di un weekend di passione a Parigi tra il calciatore e l’attrice e modella China Suárez. I dettagli dell’incontro segreto sono stati rivelati dalla giornalista argentina Yanina Latorre. María Eugenia Suárez sarebbe arrivata a Parigi di sua spontanea volontà insieme a due amici e non con un volo pagato dall’attaccante del PSG. Sembra che lei abbia voluto incontrare a tutti i costi Icardi, come riportato da Yanina al programma TV Los ángeles de la mañana. Quest’ultima ha affermato: “Quando è finita la partita del Paris Saint-Germain lei era già in albergo e ha chiesto una maglia rosa personalizzata della squadra”.

La reazione di Wanda Nara è stata certamente furiosa… e tramite una serie di email anonime avrebbe chiesto spiegazioni al coniuge, che inizialmente le aveva parlato di un “flirt virtuale” con la China: “Che colpa ne ho se è venuta?”. I due avrebbero avuto modo di incontrarsi in un weekend di fine settembre, mentre Wanda era in Italia per seguire la settimana della moda. Maurito si sarebbe giustificato con queste parole. In seguito agli inganni del marito, la showgirl argentina ha cancellato il post di riconciliazione ed è volata a Milano, ufficialmente per impegni di lavoro, ma principalmente per prendere le distanze una volta per tutte da Icardi, confidando agli amici più cari: “E’ finita per sempre”.

Il giallo social dopo la disapprovazione della società

Dopo aver giocato il secondo tempo contro il Lille, l’ex capitano dell’Inter ha partecipato ad una festa in maschera, in occasione del compleanno del marocchino Hakimi. Sul profilo di Wanda Nara compaiono molti post che documentano il party, e anche altri calciatori, tra cui Verratti insieme alla moglie, hanno condiviso le foto e i video della serata.

Terminata la serata, Icardi era scomparso dai social, disattivando il suo profilo Instagram. Secondo indiscrezioni, i dirigenti del Paris Saint-Germain non avrebbero gradito il tanto clamore mediatico che ha riscosso la crisi coniugale tra il centravanti argentino e Wanda Nara. La scelta di disattivare momentaneamente il profilo, sarebbe pertanto legata proprio a questo motivo.