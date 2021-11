Juventus- Atalanta, le probabili formazioni

I bianconeri affrontano la Dea. Oggi pomeriggio alle 18 è in programma Juventus- Atalanta. La Vecchia Signora cerca il riscatto dopo la dura sconfitta in Champions League. I bergamaschi, invece, vengono da un pareggio contro lo Young Boy e una goleada ai danni dello Spezia.

Juventus- Atalanta: la situazione in classifica

La situazione in casa Juve non è delle più rosee. I Bianconeri attualmente sono ottavi in classifica con 21 punti. Il problema di Allegri sono i gol: troppo pochi, cosiddetto “corto muso”. Nelle ultime cinque partite in serie A la Juventus ha realizzato sei gol, di cui tre su rigore. Dybala e Bonucci sono i calciatori che, si fa per dire, hanno segnato di più, solo tre gol. L’Atalanta, al contrario, segna troppi gol. Contro lo Spezia ha messo a segno cinque gol. Nelle ultime cinque giornate di campionato la Dea ha fatto 13 gol. In classifica occupa il quarto posto con 25 punti.

Le probabili formazioni

Per il match di oggi contro la Dea, Allegri si affida al 4-3-3. Tra i pali Szczesny; in difesa Cudrado, Bonucci, De Ligt e Pellegrini; poi spazio a McKennie, Locatelli, Rabiot; in attacco Morata, Dybala e Chiesa. Allegri recupera anche Chiellini e Bernardeschi che però partono dalla panchina.

L’Atalanta scenderà in campo con un 3-4-1-2, composto da Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.