Dopo il pareggio casalingo contro il Burnley (1-1), il Chelsea si prepara ad affrontare il Leicester nel dodicesimo turno di Premier League. Leicester-Chelsea si prospetta un match molto interessante in cui la squadra in trasferta, in caso di vittoria, consoliderebbe il primo posto in classifica salendo a quota 29 punti. Il Leicester invece è alla ricerca di punti fondamentali per continuare la propria corsa verso la zona ‘Europa’. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Leicester-Chelsea, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match valido per il dodicesimo turno di Premier League.

Leicester-Chelsea, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match di Premier League

Leicester-Chelsea, match valido per la dodicesima giornata di Premier League, si giocherà al King Power Stadium di Leicester a partire dalle ore 13.30 di Sabato 20 Novembre 2021. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da SKY, su Sky Sport Football (Canale 203 del satellite). Tutti gli abbonati a Sky da più di un anno potranno seguire Leicester-Chelsea in streaming gratis mediante l’applicazione SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Non è disponibile per questo match né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8.