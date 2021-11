Leicester City – Spartak Mosca, inglesi obbligati a vincere

LEICESTER CITY – SPARTAK MOSCA

Stadio: King Power Stadium

FORMAZIONI:

LEICESTER (3-4-2-1): Schmeichel; Amartey, Soyuncu, Vestergaard; Castagne, Ndidi, Tielemans, Thomas; Perez, Barnes; Daka. All. Rodgers.

SPARTAK MOSCA (3-5-2): Maksimenko; Dzhikiya, Gigot, Caufriez; Moses, Zobnin, Bakaev, Litvinov, Ayrton; Promes, Sobolev. All. Rui Vitoria.

PRE-PARTITA:

Le attenzioni del Napoli di Luciano Spalletti sono sicuramente rivolte su questa partite, soprattutto dopo il risultato dell’andata che ha visto lo Spartak Mosca subire la sconfitta da parte degli inglesi. Al King Power Stadium la squadra di Brendan Rodgers è pronta a cambiare musica e il mister delle Foxes punta tutto su Patson Daka. Ampio turn-over quindi per gli inglesi sconfitti nell’ultima partita di campionato dall’Arsenal dopo ben cinque risultati utili consecutivi.

A differenza dei padroni di casa che cercano una vittoria, l’obiettivo dello Spartak Mosca, infine, è ripetere lo scherzetto fatto al Napoli al Diego Armando Maradona nella seconda giornata, quando a sorpresa i russi superarono i partenopei per 3 a 1. Non a caso quelli ottenuti nel capoluogo campano sono, al momento, gli unici punti conquistati dagli uomini di Rui Vitoria, che gli consentono di sperare ancora nella qualificazione.

Per i boookmakers il Leicester è decisamente favorito con una quota di 1.23. Difficile il pareggio dato a 6.00 mentre per i siti di scommesse appare impossibile la vittoria dello Spartak, quotata a 11.00.