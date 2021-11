Mkhitaryan, Spartak Mosca smentisce interesse per l’armeno

Lo Spartak Mosca ha smentito categoricamente il possibile arrivo di Henrikh Mkhitaryan a gennaio.

In questi giorni si è parlato molto dell’addio alla Roma da parte di Henrikh Mkhitaryan in seguito a quello che è una pianificazione di una rivoluzione in rosa. Friedkin ha intenzione infatti di apportare grandi cambiamenti complici le richieste di Mourinho. Quest’ultimo ha bisogno di una squadra forte e solida per affrontare il resto della stagione nel migliore dei modi.

Attualmente i giallorossi si trovano in sesta posizione con 19 punti… e hanno subito due pesanti sconfitte nelle ultime due settimane.

La società deve quindi far fronte a questa spiacevole situazione, attuando delle novità che rivoluzionino la squadra.

Nel mirino della Roma c’è sicuramente Denis Zakaria, centrocampista del Borussia M’gladbach e della Nazionale svizzera. Il 24enne di Ginevra è in scadenza a giugno 2022. Non solo i romani su di lui, ma anche la Juventus e il Borussia Dortmund, pertanto sarà difficile aggiudicarsi il gioiello in forza ai tedeschi. Zakaria sta per sbarcare a Roma con la sua Nazionale, ma ovviamente non succederà nulla in merito al suo futuro. L’unica cosa positiva, è che il club romanista potrà vederlo da vicino allo Stadio Olimpico di Roma, per la sfida Italia-Svizzera, valida per le Qualificazioni al Mondiale in Qatar.

Lo Spartak Mosca smentisce l’arrivo di Mkhitaryan

Alcuni giocatori apprezzati molto in passato, tra cui Mkhitaryan, non stanno dando i risultati sperati. Il suo avvio di stagione non è stato ottimale, e “Miki” sembra un po’ sottotono rispetto ai mesi passati… proprio per questo motivo, Lo Special One, ha scelto di farlo riposare nell’ultima trasferta a Venezia.

Voci di mercato avevano accostato l’armeno allo Spartak Mosca, in vista della sessione di gennaio, ma il club russo ha prontamente smentito ogni interesse per lui. Lo Spartak ha rivelato la notizia dopo essere stato contattato dal quotidiano russo Sport Express.

Il numero 77 della Roma, ha rinnovato il contratto quest’anno, ed è in scadenza nel 2022.