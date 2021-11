MOVIOLA Milan-Inter: tutti gli episodi del match a San Siro

MOVIOLA MILAN-INTER – SERIE A –

Il derby della Madonnina finisce per 1-1.

I gol tutti nel primo tempo, dove in realtà fa tutto l’Inter, anche per la rete del Milan. Ad aprire le marcature sono i con Calhanoglu su rigore all’11’. De Vrij che con un autogol aiuta il Milan a pareggiare (17′).

MOVIOLA Milan-Inter, tanti gli episodi da valutare

Il match a San Siro ha avuto la seguente squadra arbitrale: Arbitro: Daniele Doveri; Assistenti: Matteo Passeri-Alessandro Costanzo; Quarto uomo ufficiale: Ivano Pezzuto; VAR: Massimiliano Irrati; AVAR: Mauro Vivenzi. La gara è stata scenario di diversi episodi. Vediamo nei dettagli la Moviola Milan-Inter.

Minuto 8′: RIGORE PER L’INTER Franck Kessié temporeggia troppo col pallone al limite dell’area e gliela ruba l’ex compagno di squadra, Hakan Çalhanoglu, che va giù sul contatto con l’ivoriano. Per Doveri è rigore, ma il centrocampista del Milan dice che è stato il turco a commettere per primo il fallo. Check del VAR che conferma la decisione del direttore di gara.

Minuto 25′: RIGORE PER L’INTER Non c’è nulla di incomprensibile o poco chiaro in questo caso. Ballo-Touré stende Darmian in area di rigore. Il rigore per i nerazzurri è giusto. Solo giallo al difensore del Milan perché ha cercato comunque il pallone nel suo intervento.

Minuto 47′: PUNIZIONE GIUSTA PER L’INTER Fuori dall’area di rigore tocco di mano di Kalulu. Doveri non l’aveva visto subito, ma poi l’assistente chiama il calcio di punizione.

Minuto 49′: INTERVENTO DI DOVERI PRECISO SU IBRAHIMOVIC che va al tiro e sfiora il palo alla sinistra di Handanovic. Tutto a gioco fermo, perché l’arbitro aveva fischiato il controllo di braccio dell’attaccante rossonero.

Minuto 65′: GIOCO FERMO PERCHÉ DARMIAN È A TERRA Doveri ferma il gioco mentre la formazione di Pioli è in attacco perché c’era Darmian a terra. La decisione dell’arbitro di gara che con un giocatore a terra, per un colpo alla testa, deve stoppare tutto. Darmian aveva ricevuto una manata da Rebic.

Minuto 86′: MILAN CHIEDE IL RIGORE Rebic, su una palla che arriva dal calcio d’angolo tira al volo di tacco. Correa tocca la palla col braccio sul primo palo. Non c’è niente perché il braccio è adiacente al corpo.

Minuto 90: MILAN CHIEDE RIGORE Saelemaekers tira il pallone; la palla viene toccata da Hakan Çalhanoglu col braccio. Ma anche in questo il braccio era adiacente al corpo. Non c’è rigore. Corretta la decisione di Doveri.