Milan-Inter, formazioni ufficiali: previsioni confermate

MILAN-INTER – FORMAZIONI UFFICIALI – SERIE A –

Tutto pronto a San Siro per il primo derby della Madonnina di questa stagione. Milan-Inter, formazioni ufficiali appena diramate. Inizio match ore 20.45 di oggi, domenica 7 novembre 2021.

Milan-Inter, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi

Il Milan arriva al derby carico e forte del bel ruolino ottenuto fino ad oggi in campionato: in 11 gare ha ottenuto 10 vittorie e un pareggio. Nessuna sconfitta per i rossoneri che alloggiano al secondo posto in classifica, dietro al Napoli che ha già giocato. Pioli inserisce Ibrahimovic dal primo minuto, Giroud ha già dato nelle precedenti gare e partirà dalla panchina. Lo svedese supportato da Leao, Krunic e Diaz davanti a Tonali e Kessié. In difesa, davanti a Tatarasanu ci sono Calabria, Kjaer, Tomori e Ballo-Touré.

L’Inter, a differenza del Milan, ha ottenuto qualche pareggio in più (3), una sconfitta e sette vittorie. I nerazzurri sono al terzo posto con 24 punti e arrivano dalla vittoria

Per affrontare i rossoneri, Simone Inzaghi si presenta con un 3-5-2. In porta capitan Handanovic, supportato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Centrocampo con Darmian, Barella, Brozovic, Perisic e Calhanoglu. In attacco con il duo Dzeko-Lautaro, autori in due di 12 gol in 11 gare.