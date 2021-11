“Le parole di Simone Inzaghi? Sono stupidaggini”

Le condizioni di Edin Dzeko preoccupano l’Inter. Il bosniaco è uscito malconcio dal derby e lo stop dovuto alle nazionali sarebbe stato utile per il recupero. O almeno così credevano i neroazzurri. Pausa nazionali indigesta per l’Inter e Simone Inzaghi, soprattutto dopo le parole di Elvir Rahimic, assistente del ct bosniaco Petev:”Per quanto riguarda l’infortunio di Edin Dzeko, speriamo che sia pronto. La ripresa sta andando alla grande e crediamo che possa giocare. Gli altri giocatori lavorano al massimo. La cosa più importante è che siano pronti e l’atmosfera è di alto livello. Lavoriamo ogni giorno per preparare al meglio la squadra in vista delle prossime partite. Le parole di Simone Inzaghi? Le abbiamo lette. Lui vorrebbe che non rischiassimo il giocatore in queste due gare. Ma sono stupidaggini. Se Dzeko sarà pronto, di sicuro giocherà. Per ora c’è ancora la possibilità che giochi.”

La sosta per le nazionali, ultimamente, ha portato solo noie all’Inter. Da Sanchez a Correa, passando per Lautaro Martinez, sono molti i calciatori neroazzurri tornati acciaccati o infortunati dalle rispettive nazionali. Ennesima pausa nazionali indigesta per l’Inter? Inzaghi spera di no, ma Dzeko resta un uomo troppo importante per la sua nazionale e il ct bosniaco farà di tutto pur di schierarlo.