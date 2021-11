Dzeko e il derby: l’attaccante uscito malconcio

Quella di ieri contro il Milan non è stata la miglior partita di Edin Dzeko. Il cigno di Sarajevo ha già segnato 7 reti con i neroazzurri in sole 12 partite, non facendo rimpiangere la partenza di Romelu Lukaku. Ieri, però, non è riuscito a mettere la sua firma sul match complice la serata negativa del suo compagno d’attacco Lautaro Martinez e la super prestazione di Tatarusanu. L’attaccante è uscito malconcio al minuto 76′ e le sue condizioni preoccupano anche il vista degli impieghi in nazionale. L’infortunio di Dzeko lascerebbe l’Inter senza il suo regista offensivo.

Parlando del potenziale infortunio di Dzeko, il ct bosniaco Ivaylo Petev afferma “Spero che Dzeko sia pronto. Ora stiamo aspettando notizie, non ci sono nuove informazioni. Edin farà una panoramica oggi e conosceremo alcune informazioni concrete tra un paio d’ore. Cosa cambia senza di lui? Sapete voi stessi che per noi ha un gran valore, spero che tra un paio d’ore avremo notizie positive e che sarà disponibile. Ho detto che oggi andrà a fare un controllo e ne sapremo di più dopo”. Quindi, ad oggi, oltre ai rinnovi, a preoccupare l’Inter ci sono anche le condizioni fisiche del cigno di Sarajevo. E dopo la sosta ci sarà il Napoli ad attendere i neroazzurri.