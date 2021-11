Un vero problema per la Serie A, il calendario 2022-23 è già un rompicapo. Si iniziano a studiare le date per le gare del prossimo anno, ma i dubbi sono infiniti. Per non andare incontro a difficoltà con le varie società, la Lega ha deciso di coinvolgere l’assemblea dei club per raggiungere una soluzione consona a tutti.

Tutto nasce per il Mondiale in Qatar. Al di là della partecipazione o no della Nazionale italiana, i giocatori che giocano in Serie A coinvolti in altre Nazionali sono tanti.

I dubbi principali sono quando iniziare e quando finire. Per quanto riguarda la data di partenza della Serie A, c’è da tener presente la fase eliminatoria della Nations League. Inoltre, al Diego Armando Maradona verrà giocata la Supercoppa Maradona tra Italia-Argentina.

Le squadre coinvolte nelle competizioni della Uefa (Champions, Europa League e Conference League), iniziano tra 8 e 10 settembre. Gli altri campionato iniziano nei primi giorni di agosto, la Serie A potrebbe iniziare nel weekend tra 13-14 agosto.

Se partire è difficile, fermarsi per dare spazio al Mondiale è ancora peggio e, di conseguenza, anche il termine del campionato resta un’incognita. Il Mondiale in Qatar inizia il 21 novembre, l’ultima giornata per il campionato cadrà il giorno 13. Più complesso il discorso sul post Mondiale. La finale si giocherà il 18 dicembre. La possibilità di tornare al giocare il giorno di Santo Stefano è davvero difficile, sarebbe un vero tour de force per i giocatori. Il giorno ideale, al momento, potrebbe essere il 4 gennaio. I giorni dedicati al Mondiale ricadranno anche sulla conclusione del campionato che, seguendo questi conti, potrebbe concludersi tra il 3-4 giugno.