Tutti pazzi per Felix: il messaggio della mamma

A Roma sono già tutti pazzi per Felix. E’ bastata una doppietta record per il giovane ghanese per balzare su tutti i giornali e andare virale sui social. Quello che emoziona di più, dopo la grande serata, è il messaggio commovente della madre su Twitter.

Tutti pazzi per Felix: il Tweet della mamma

Felix Afena Gyan è nato il 19 gennaio del 2003, ha 18 anni ed è arrivato in capitale nel marzo del 2021. Lo Special One gli ha dato un’opportunità, tra l’altro molto criticata, che però ha fatto cambiare idea a tutti.

Il diciottenne è stato il man of the match grazie ad una doppietta realizzata nell’ultimo quarto d’ora e che ha regalato i tre punti alla squadra di Mourinho. Il ragazzo al termine della gara ha voluto dedicare la doppietta alla madre, la quale vive ancora nel paese di nascita del giocatore.

La madre, vedendo il figlio e quanto è stato in grado di fare nella magica serata al Marassi, ha risposto con un Tweet, con il quale ci si emoziona nel leggerlo: “Ti amo, figlio mio. Sei il mio eroe, sono veramente orgogliosa di te”.

Oltre alle emozioni tra madre e figlio, Felix si è guadagnato anche tanti nuovi seguaci sui social. In una sola notte i seguaci su Instagram sono raddoppiati, arrivano ad oltre 70mila.