Maurizio Arrivabene: “De Ligt e Dybala devono dimostrare attaccamento alla maglia…”

Maurizio Arrivabene, dg della Juventus rivolge parole di ammonimento nei confronti di Paulo Dybala e De Ligt. Nel prepartita di Juventus Cagliari, ai microfoni di Dazn, ha ribadito a gran voce che i giocatori devono dimostrare attaccamento alla maglia bianconera. Infine, ribadendo che i rapporti con loro sono “assolutamente sereni” ha rinviato qualsiasi discorso di calciomercato a momenti futuri.

Maurizio Arrivabene: “De Ligt e Dybala devono fare il loro lavoro…”

Il dirigente della Juventus ha lodato l’operato della società, che recentemente ha votato l’aumento di capitale. Al riguardo ha detto: “L’aumento di capitale c’è stato, stiamo lavorando sulla sostenibilità dei conti e sulla competitività della squadra“. Ha poi proseguito: “L’attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in misura minore dell’attaccamento che hanno per i loro procuratori“. E parlando dei rumors di mercato che, in questi giorni, hanno riguardato Dybala e De Ligt ha affermato: “Dybala è il numero 10 della Juve, De Ligt è un grande giocatore, loro devono fare il loro lavoro e noi facciamo il nostro. I rapporti sono sereni, ma loro, come tutti, devono dimostrare attaccamento alla maglia in campo. I rapporti sono assolutamente sereni e quando sarà il momento parleremo anche con loro, come con tutti gli altri”, conclude risoluto Arrivabene.