Big match Milan Napoli: recuperi, indisponibili e probabili titolari

Milan Napoli è il big match di questa 18esima giornata del campionato di serie A. La super sfida che vede Pioli contro Spalletti darà ad entrambi risposte che contano per la corsa scudetto.

Milan: recuperi, indisponibili e probabili titolari

La conferma del recupero di Giroud è la buona notizia che proviene da Milanello. L’attaccante ha giocato l’ultima partita il 24 Novembre con l’Atletico Madrid e si è allenato con il resto del gruppo, superando definitivamente il problema muscolare. Il francese sarà sicuramente tra i convocati in vista dell’incrocio d’alta quota contro il Napoli. Importante recupero per Pioli, che può pensare ad una staffetta con Ibrahimovic reduce da sei partite consecutive. Per gli altri infortunati di lusso niente da fare, Calabria, Kjaer e Leao rientreranno dopo la sosta. Florenzi è in corsa con Kalulu per sostituire Calabria, coppia difensiva centrale composta da Tomori e Romagnoli, mentre Messias e Diaz si giocano il posto dietro a Ibrahimovic.

Napoli: recuperi, indisponibili e probabili titolari

Anche Spalletti deve fare la conta con gli indisponibili, di sicuro lo saranno Koulibaly e Osimhen. Fabian Ruiz è tra i giocatori del Napoli che ha meno possibilità di recuperare. Tutti gli altri viaggiano sul filo sottile tra l’assenza precauzionale o forzata e il recupero dell’ultimo momento. Tra questi Mario Rui fermo per affaticamento muscolare, ha buone chances di tornare tra i disponibili. Restano dubbi su Insigne per l’affaticamento al polpaccio e, invece, per Zielinski pare ci siano possibilità di giocare.