Serie A: dove vedere Bologna Juventus in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Bologna Juventus: dove vedere il match. Dopo il pareggio in casa del Venezia, la formazione di Massimiliano Allegri, affronterà il Bologna di Sinisa Mihailovic. La partita si giocherà sabato 18 dicembre alle ore 18:00. Le squadre, in classifica, appaiono separate soltanto da quattro punti. Ma le ambizioni sono diverse visto che i bianconeri intenderanno ottenere i tre punti per rilanciarsi in classifica in ottica Champions League. I rossoblù cercheranno di ottenere il bottino pieno per allontanare ulteriormente la zona retrocessione. Attesa la sfida tra i due bomber: Morata da un lato e Arnautovic dall’altro. Lo spagnolo, autore del gol di domenica contro i lagunari, è chiamato a non far rimpiangere Paulo Dybala. L’argentino, che ha appena prolungato il suo contratto con la Juventus, salterà sicuramente la trasferta in Emilia Romagna. L’austriaco, invece, infortunatosi due settimane fa, potrebbe essere recuperato in vista dello scontro con la Vecchia Signora. Ancora in dubbio la sua presenza.

Dove vedere Bologna Juventus in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

L’incontro tra le zebre bianconere e i felsinei rossoblù sarà trasmesso sia in diretta che in streaming esclusivamente su DAZN. Per la diretta streaming sarà sufficiente collegarsi al sito dell’emittente. Per chiunque volesse seguirlo da dispositivo mobile, potrà scaricare l’apposita app di DAZN gratuitamente da qualsiasi digital store.