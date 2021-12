Bologna Juventus: il tabellino e le parole di Allegri nel post partita

La Juventus con la vittoria per 0-2 sul Bologna si avvicina alle prime del campionato. Tre punti guadagnati sull’Atalanta in attesa di aspettare il risultato del big match Milan Napoli. I bianconeri tornano dal “Dall’Ara” con tre punti conquistati con un gioco semplice e meno di qualità, ma finalizzato al risultato. Due lampi, uno per tempo, prima Morata con una ripartenza nel primo tempo, poi Cuadrado con una giocata individuale nel secondo tempo.

Tabellino della partita

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (46’ Skov Olsen), N.Domínguez, Svanberg (79’ Vignato), Hickey (86’ Viola); Soriano (86’ Santander), Barrow (79’ Sansone); Arnautovic.Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini (60’ Alex Sandro); McKennie (71’ Bentancur), Arthur (60’ Locatelli), Rabiot; Bernardeschi, Morata (85’ Kaio Jorge), Kean (71’ Kusulesvki).

Gol: 6’ Morata, 69’ Cuadrado.

Ammoniti: Dominguez, McKennie

Le parole di Allegri post partita

“Era questione di provare a riprendere il controllo dei momenti della partita: i ragazzi oggi hanno fatto bene sia la fase offensiva anche se avremmo potuto sfruttare meglio un paio di situazione. Rispetto a Venezia siamo entrati meglio, anche se abbiamo regalato un paio di palle al Bologna che è una squadra tecnica. La squadra ha fatto bene: la vittoria è meritata, ma non possiamo abbassare la guardia, abbiamo il Cagliari e poi a febbraio la Champions”.