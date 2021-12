Giudice sportivo Campionato Serie A, otto squalificati

Dopo la quindicesima giornata saranno in otto a saltare il prossimo turno del campionato di serie A. Su segnalazione della procura federale ecco l’elenco completo degli otto giocatori che saranno assenti nel prossimo fine settimana:

1 – Ethan Ampadu (Venezia)

2 – Omar Colley (Sampdoria)

3 – Tammy Abraham (Roma) – (quinto giallo)

4 – Rick Karsdorp (Roma) – (quinto giallo)

5 – Souza Silva Walace (Udinese) – (amanda di 5.000 Euro)

6 – Gil Patric (Lazio) – (doppia ammonizione)

7 – Nahuel Molina (Udinese) – (doppia ammonizione)

8 – Wilfried Singo (Torino)

Situazione assenti Roma

Due problemi non da poco per Josè Mourinho, atteso dalla sfida da grande ex contro l’Inter dovrà fare a meno di due pedine importanti Abraham e Karsdorp, a loro si aggiungono gli infortunati Pellegrini, Spinazola, Villar e Afena-Gyan a cui si è aggiunto anche El Shaarawy. La simulazione nel match del dall’Ara invece costa sanzione a Zaniolo: ammenda di 2.000 Euro.

Situazione assenti Napoli

Il Napoli dovrà affrontare Atalanta ed Empoli senza Luciano Spalletti, il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate il tecnico del club partenopeo dopo l’espulsione rimediata contro il Sassuolo (espulso nei minuti di recupero). Ecco le motivazioni: “per avere, al 47esimo del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose, infrazione rilevata da un assistente quindi recidivo”.