Ibra beffato nella corsa al Pallone d’Oro svedese, ecco chi ha vinto

Emil Forsberg, centrocampista svedese del Lipsia si è aggiudicato il Guldbollen 2021. Beffato Zlatan Ibrahimovic, detentore di 12 trofei, tra cui l’ultimo, quello del 2020. Il quarantenne giocatore del Milan è stato il vincitore del Guldbollen per 10 anni di fila dal 2007 al 2016. Nonostante l’ultima stagione di Ibra sia stata più che positiva, non è bastata per arrivare al suo tredicesimo trofeo in patria.

Tutti i numeri del vincitore Forsberg

Emil Forsberg, in forza al Lipsia dal 2015, autore di 179 presenze e 38 gol con la maglia della squadra tedesca è il fresco vincitore del Pallone d’Oro svedese. Quest’anno ha segnato 9 gol con il Lipsia mentre a Euro 2020 ha totalizzato la bellezza di 4 gol. Forsberg si inserisce nell’albo d’oro del Guldbollen, vinto lo scorso anno da Ibrahimovic davanti a Lindelof. Riconoscimento importante e tutto sommato giusto per uno dei giocatori fondamentali sia in nazionale che nella squadra di club. Matrimonio tra il giocatore e il club tedesco iniziato nel 2015 e che proseguirà fino al 2025 grazie all’accordo ottenuto a maggio scorso. Questo prolungamento di contratto porterà il giocatore attualmente trentenne a rimanere nella storia del club. Basti pensare che quando arrivò al Lipsia, nel gennaio 2015 la squadra militava in seconda divisione, mentre ora è in pianta stabile nella parte altissima della classifica della Bundesliga e in Champions League.