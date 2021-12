Il giocatore dell’Inter Federico Dimarco, in vacanza a Dubai, chiede la mano alla compagna Giulia

Il girone d’andata di serie A è terminato ed il campionato ha emesso i primi verdetti. L’Inter di Simone Inzaghi si è aggiudicata il titolo di campione d’inverno e le inseguitrici arrancano. I giocatori sono alle battute finali delle loro lunghe vacanze (due settimane), prima della ripresa del campionato prevista per il 6 gennaio. La meta preferita sembra essere Dubai, al caldo. La Juventus è stata la prima tra le big ad iniziare le vacanze. Morata, Kulusevski e De Ligt, ad esempio, sono volati sullo stesso jet privato a Dubai con le rispettive famiglie. Anche i giocatori nerazzurri hanno scelto Dubai, Hakan Calhanoglu insieme alla moglie Sinem e al compagno di squadra Dimarco. Il “Toro” Lautaro Martinez, invece, è volato a Dubai insieme alla dolce metà Agustina Gandolfo e alla figlia Nina.

Anno speciale per Federico Dimarco

Il difensore dell’Inter Federico Dimarco, ha festeggiato nel modo migliore il rinnovo di contratto con il club milanese, arrivato qualche ora prima della partenza per le sue vacanze. Sui social è lo stesso Federico che rivela al popolo nerazzurro la bella notizia, chiedendo in diretta alla compagna Giulia Mazzocato, mamma dei suoi due figli, Chloe e Nicholas, di sposarlo. Ovviamente, come rivelato sui profili personali, con lo sfondo la skyline della città araba Giulia ha detto si.

