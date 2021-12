Inter- Torino, Juric:”Bisogna avere fame e sana rabbia di andare più avanti”

Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter- Torino, l’allenatore dei Granata Ivan Juric ha spiegato che non teme gli avversari e vuole la vittoria. Il Torino è imbattuto da 4 giornate ed ha 25 punti in classifica. L’Inter, campione d’inverno con una giornata d’anticipo, ha messo a segno 6 vittorie consecutive.

Le parole di Juric alla vigilia di Inter- Torino

Ivan Juric, allenatore del Torino, elogia i Nerazzurri e il lavoro di Inzaghi ma non ha paura della trasferta a Milano, vuole vincere e non accontentarsi della prestazione. In conferenza stampa ha affermato: “L’inter è la squadra che gioca meglio, sfruttano bene il lavoro di Conte e Inzaghi ha dato imprevedibilità. Si sentono più liberi, hanno giocate meno codificate e si vede. Le ultime giornate mi hanno impressionato per come attaccano e come difendono, è una novità per il nostro calcio. Inzaghi è bravissimo: è un top allenatore“.

Contro l’Inter Juric cerca i tre punti. Ha spiegato: “Partite così ti possono dare tanto: è sbagliato andare là e pensare che quello che viene, viene. Fare risultato potrebbe darci uno slancio per il futuro. Oggi vedo se tutti hanno recuperato, mentalmente stiamo bene e vogliamo stupire provando a vincere“. L’allenatore del Toro contro i nerazzurri vuole una squadra che non si accontenta. Ha, infatti, dichiarato: “I ragazzi lavorano e si impegnano, hanno percepito che stanno meglio: giochiamo alla pari e a volte anche meglio delle big, sono sfide in cui raramente abbiamo visto il Toro essere messo sotto. Ma ho anche percepito un senso di accontentarsi, non andava bene. Bisogna avere fame e sana rabbia di andare più avanti, cercando di fare cose stupende. Mi sembra che la mia squadra lo abbia fatto abbastanza, ora dobbiamo mantenere la voglia di fare sempre risultato e non accontentarsi della prestazione“.