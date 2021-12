Juventus alti e bassi tra Champions e campionato

Il paradosso della Juventus degli ultimi tempi, vince la partita, vince il girone di Champions, eppure di sorrisi in giro se ne vedono pochi a cominciare da Massimiliano Allegri secondo il quale non basta la prestazione di coppa per vincere a Venezia. Resta da vedere se il Malmoe non è il Venezia o viceversa, ma intanto la Juve si presenta nell’ultima serata europea dell’anno in versione sperimentale con Kean e Dybala, ma soprattutto Arthur dietro di loro, in difesa De Winter di diciannove anni al fianco di Bonucci e Rugani, appunto perchè forse al primo posto non ci pensava più nessuno.

Le parole di Massimiliano Allegri

“Abbiamo raggiunto un primo posto meritatamente facendo quindici punti, sbagliando solo la partita a Londra con il Chelsea, ora bisogna pensare al campionato e soprattutto alla partita di Venezia”. Prosegue sulla partita:“Dybala ho preferito toglierlo perchè non si sentiva molto bene e non volevo rischiare nulla, ora però bisogna pensare come dicevo al Venezia e sono molto preoccupato, dato che il primo tempo è stato buono creando diverse palle goal, poi però siamo entrati nel secondo tempo pensando che la partita si addormentasse, invece abbiamo sbagliato e loro hanno cominciato a mettere qualche palla in area, è normale che poi si rischia di subire goal”.