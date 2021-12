Juventus: rinnovo Dybala più vicino, ecco le cifre

Juventus, il rinnovo di Dybala si avvicina. Dopo la bufera mediatica sollevata dal caso plusvalenze e i risultati poco convincenti delle ultime settimane, la Vecchia Signora intravede una Joya. Da quando Massimiliano Allegri è tornato a Torino, l’attaccante argentino torna al centro del progetto societario. Smaltiti i vari infortuni, sembra essere pronto a riprendersi quella scena che gli manca da molto tempo, oscurato da Ronaldo prima, e dai mille acciacchi poi.

Juventus, rinnovo Dybala: settimane decisive

Un articolo apparso su Il Giornale parla di un accordo molto vantaggioso per il giocatore: le parti sarebbero, al momento, d’accordo per andare avanti insieme almeno fino al 2025. E’ previsto un sostanzioso aumento di ingaggio per il numero dieci bianconero. In caso di firma, la punta guadagnarebbe oltre 8 milioni di euro (ai quali ne andrebbero aggiunti due di bonus), contro gli attuali sette. Nonostante vari media nazionali diano quasi il prolungamento come cosa fatta, vi è ancora da sciogliere il nodo Champions. La classifica attuale vede i bianconeri fuori dall’edizione del prossimo anno. Ciò significherebbe meno soldi nelle casse della società. In questo caso, l’accordo verrebbe limato al ribasso. Ma ciò, secondo più fronti, non costituisce un ostacolo per il felice esito della trattativa. Dybala ha a cuore la Juventus, ed ha tutta l’intenzione di continuare da protagonista.