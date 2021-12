Famiglia Maradona in lutto: dopo Diego Armando muore anche il fratello Hugo

Maradona in lutto, dopo Diego Aramando muore anche il fratello Hugo, residente da molti anni in Campania. Il decesso del fratello del Pibe de Oro è avvenuto intorno alla 12 nella sua casa a Monte di Procida (provincia di Napoli) a causa di un arresto cardiaco: aveva 52 anni. Una notizia che ha letteralmente sconvolto i tifosi azzurri, e non solo.

Lutto Maradona, il messaggio di cordoglio del Napoli

A poco più di un anno dalla morte di Diego, avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina, un altro lutto nella famiglia Maradona. Quest’oggi, intorno alle ore 12 nella sua abitazione in zona Flegrea a Monte di Procida (provincia di Napoli), è deceduto Hugo Maradona, fratello minore del Pibe de Oro, a causa di un arresto cardiaco.

Anche lui a 18 anni fu acquistato dal Napoli ma la sua carriera calcistica non è stata fortunata quanto quella del più celebre fratello. Hugo venne infatti girato in prestito all’Ascoli. Poi le esperienze in Spagna, Austria e Giappone mentre una volta tornato a Napoli, dove viveva insieme alla moglie Paola Morra, si era dedicato al calcio giovanile. In passato aveva allenato anche il Boys Quarto.

Appresa la notizia del grave lutto che è capitato in casa Maradona, tanti tifosi e non solo hanno manifestayo il loro cordoglio. Tra i messaggi fatti c’è anche quello del Napoli, che tramite un comunicato dice: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo”.

