Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa della partita Venezia Juventus e su esclusione di Arthur

Massimiliano Allegri parla nella conferenza stampa presentando la 17esima partita del campionato di serie A tra Venezia e Juventus. Allegri analizza subito il percorso del Venezia: “la partita di domani sarà complicata, se non erro il Venezia in casa ha segnato molto, solo con l’Inter non ha fatto goal. E’ una squadra che gioca spensierata, poi arriva da una brutta sconfitta con il Verona dopo avere dominato il primo tempo, domani giocano con la JUventus e cercheranno di fare un’impresa storica. Noi dobbiamo metterci al pari loro, a livello di mentalità e corsa”. Continua facendo un cenno sugli infortunati: “De Sciglio sta bene, McKennie non ancora e si aggrega settimana prossima. Ramsey è ancora fuori, poi gli altri, a parte Arthur, che stamani è arrivato in ritardo all’allenamento e non sarà convocato”. Prosegue spiegando i rischi di un campo stretto come quello di Venezia: “È un campo che nessuno conosce in questa squadra, solo io e Chiellini ci abbiamo giocato. È tutto strano, arrivi in traghetto, il campo è stretto. Se non vai lì e fai una partita provinciale diciamo e quindi ti metti al pari degli altri rischi di farti male. Ci sono quei campi stretti, senza spazi, così le partite diventano veloci. Basta vedere i risultati e i gol fatti dal Venezia. E poi è una squadra che gioca bene: faccio i complimenti a Zanetti, crea molto. Serve una partita importante”.