Milan piccola rivoluzione nella partita con il Genoa

Per provare a dare una scossa al Milan Pioli si affida a Junior Messias, il brasiliano che sarà piazzato a destra sarà alla sua prima presenza da titolare con la maglia rossonera dopo il debutto con goal in Champions League con l’Atletico Madrid, ma questa non sarà l’unica novità nell’undici che affronterà il Genoa perchè sia Leao che Brahim Diaz si accomoderanno in panchina, al posto dell’ex madridista ci sarà Krunic più equilibratore che fantasista che comunque sarà alle spalle di Ibrahimovic, mentre Saelemeaekers cambierà corsia passando a sinistra. Una piccola mini rivoluzione per dare maggiore freschezza ad un attacco privo ancora di Giroud e Rebic e un po congestionato con il Sassuolo, ci sarà ancora Maignan tra i pali, senza Bennasser non in lista dei convocati per una fastidiosa labirintite e un deludente Bakayoko la domenica scorsa, nessuna alternativa invece per Kessie e Tonali obbligati a proteggere la difesa che ritroverà Tomori titolare e Kalulu al posto dell’indisponibile Calabria. Il diavolo per restare in corsa per lo scudetto non può fallire, anche perchè l’Atalanta è arrivata ad un solo punto dai rossoneri e quando il Milan scenderà in campo al Ferraris potrà trovarsi momentaneamente terzo a meno due dall’Inter in caso di successo dei nerazzurri sullo Spezia, Ibra a caccia del suo novantesimo goal col Milan è ancora una volta elogiato da Polo Maldini.

Elogi a Ibra di Paolo Maldini

“La cosa che fa ridere è che io ho giocato contro di lui ed ora gioca con mio figlio, quindi questo fa capire che grado di durata lui ha avuto nella sua carriera, è ancora un giocatore che al di la delle sue qualità tecniche e fisiche ha una mentalità davvero da campione, questa è la cosa che ti fa andare avanti fino ai 40 anni”.