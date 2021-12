Roma espugna Bergamo e punta al quarto posto

Dopo un digiuno di un anno e quattro mesi, la Roma di Mourinho finalmente torna a vincere con una delle top quattro in Italia. L’ultimo risultato con una big risale all’agosto 2020, quando i giallorossi sotto la guida di Fonseca sconfissero la Juventus per 3-1.

La mano di Mourinho

Mourinho è stato fondamentale nella vittoria contro l’Atalanta di Gasperini. Lo Special One si presenta a Bergamo con una formazione di carattere, equilibrata e concreta. La partenza della Roma è al fulmicotone, subito in vantaggio dopo 53 secondi con Abraham. Il raddoppio di Zaniolo, che sigla il suo primo goal dopo un’astinenza di 514 giorni. La terza rete di Smalling e a seguire la doppietta di Abraham, mettono fine alle sei vittorie consecutive dei nerazzurri. Ora la corsa al quarto posto è possibile.

Le parole di Mourinho a fine partita

Mourinho parla della squadra e dell’approccio corretto che ha avuto contro l’Atalanta: “C’è stato uno spirito fantastico, i giocatori sapevano che non potevamo essere in controllo del match per 90 minuti e che ci sarebbero stati momenti di sofferenza. Siamo stati bravi a interpretare la partita. Oggi è stato fantastico vedere l’evoluzione perché abbiamo saputo soffrire: in passato, subendo gol all’inizio del secondo tempo, saremmo andati in difficoltà. Questa vittoria è un passo avanti per la mentalità della squadra”.