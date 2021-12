Sinisa Mihajlovic Josè Mourinho un rapporto sereno

Prima e dopo della partita Bologna Roma il rapporto tra i due allenatori è basato sul rispetto, Mourinho contro Mihajlovic due caratteri forti e per certi versi molto simili che in passato avevano avuto più di un battibecco, ora sono molto amici e raccontano alle telecamere con molta trasparenza quello che pensano l’uno dell’altro.

Le parole di Mihajlovic

“Lui è un grande, come allenatore e come persona. Siamo amici, ogni tanto ci sentiamo, ho piacere di vederlo domani. Mi è quasi sempre stato simpatico, all’inizio litigammo ma ci siamo chiariti. Mi è stato vicino anche durante la malattia. Veniamo da due paesi dove furbizia, rispetto e lealtà sono importanti, l’ho sempre apprezzato come tecnico e come uomo. Mourinho mi è sempre piaciuto, mi fa divertire, qualcosa in comune c’è. Litigammo all’inizio perché ricordo quando arrivò a Roma disse una cosa contro di me, io dissi che non potevo parlare con uno che non aveva giocato ad alti livelli. In una riunione con gli arbitri ci siamo chiariti, abbiamo fatto amicizia e da là siamo rimasti amici. Mi ha scritto anche quando sono diventato nonno”.

Le parole di Mourinho

“Lui ha dimostrato un coraggio incredibile, ha il mio rispetto e la mia ammirazione. Lui per me è stato un esempio e ha avuto un coraggio tremendo senza mai nascondersi tornando anche a lavorare. Sono io a ringraziare lui per il coraggio che ha trasmesso a tutti”.