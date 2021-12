Squadre serie A con positivi al Covid. Rischio per i bianconeri a Dubai

Aumentano i casi nelle squadre Serie A con postivi al Covid. Annunciati contagi nell’Empoli e nella Fiorentina. Paura per il focolaio di Dubai. Courtois e Camavinga sono risultati positivi al ritorno dall’Emirato arabo. Timore per Allegri perché a Dubai ci sono quattro bianconeri.

Nuovi casi nelle squadre di Serie A con positivi al Covid

Crescono i contagi nelle squadre Serie A con positivi al Covid. Ieri sera Empoli e Fiorentina hanno annunciato nuovi contagi. Il club Viola in un comunicato fa sapere che ci sono quattro positivi all’interno della prima squadra. Sono tutti e quattro asintomatici e solo uno è un giocatore. I test sono stati eseguiti individualmente senza contatto tra tesserati, per questo la squadra non entrerà in bolla.

Nuovi casi anche nell’Empoli. Nella squadra toscana tre componenti del gruppo squadra sono risultati positivi. I tre, vaccinati con doppia dose, sono ora in isolamento.

Il focolaio di Dubai spaventa Allegri. Dopo i quattro casi di positività nel Real Madrid con i contagi di Courtois e Camavinga di ritorno da Dubai, c’è timore per i calciatori juventini nell’Emirato arabo. A Dubai, infatti, è scoppiato un focolaio, oltre ai giocatori del Real Madrid, sono stati contagiati anche Lucas Paquetà e Kevin Mbadu del Wolfsburg, entrambi in vacanza a Dubai e bloccati per la quarantena di dieci giorni. Questi nuovo casi preoccupano Allegri, a Dubai ci sono Bonucci, Morata, Kulusevski e De Ligt.