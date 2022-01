Serie A, dove vedere Atalanta Torino in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Dove vedere Atalanta Torino in diretta tv e streaming. Vacanze natalizie finite per gli uomini di Gasperini e Ivan Juric. Giovedì 6 gennaio alle ore 16:30 si disputerà il match tra le due squadre, valido per la prima giornata del girone di ritorno. Nella partita di andata furono gli orobici a trionfare per 2 reti ad uno siglate da Roberto Piccoli e Muriel. Per i granata il momentaneo pareggio era stato messo a segno dal Gallo Belotti. L’Atalanta è attualmente quarta in campionato con 38 punti, mentre la formazione torinese undicesima a quota 25 punti. Entrambe cercheranno di portare a casa i 3 punti con obiettivi diversi: i bergamaschi per mantenere la zona Champions e mettere pressione sulla capolista; i torinesi per tenere lontana la zona retrocessione.

Dove vedere Atalanta Torino in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Il match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Massimo Gobbi. Gli abbonati potranno anche usufruire dello streaming collegandosi al sito dell’emittente oppure scaricando da qualsiasi digital store la relativa app.

Le probabili formazioni

Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Zapata e Gosens infortunati, e Freuler assente per squalifica. Nel Torino sarà assente Belotti per una lesione al bicipite femorale destro.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Muriel. All. Gasperini.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric.