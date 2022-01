Inter-Juventus, le probabili formazioni: finale di Supercoppa Italiana

Inter – Juventus, scopriamo le probabili formazioni del match per la giornata di mercoledì 12, alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano. Grande appuntamento di finale di Supercoppa Italiana. Scopriamo insieme i dettagli dell’arrivo alla finale di entrambe le squadre in gara. Ricordiamo che i nerazzurri sono giunti all’evento grazie alla vittoria dello Scudetto dell’anno precedente, mentre i bianconeri mentre i bianconeri per aver vinto la precedente edizione di Coppa Italia.

Due squadre che trasmettono un buon spettacolo per i propri tifosi, di certo l’Inter regala attimi di felicità, come la vittoria contro la Lazio a San Siro con le reti di Bastoni e Skriniar. La Juventus di Massimiliano Allegri porta a casa una vittoria da ricordare, contro la Roma all’Olimpico, per ben 4-3. Ma sopraggiungono brutte notizie per Federico Chiesa, per il grave infortunio al crociato del ginocchio sinistro, non lo vedremo per un pò.

Inter – Juventus le probabili formazioni

I Campioni d’Italia vs la “Vecchia Signora” un incontro tutto da scoprire e ovviamente da non perdere. Il ct Inzaghi in questo match di estrema importanza non dovrebbe avere nessun problema in formazione, metterà in campo i titolari pronti a combattere. Rimaniamo in attesa di novità su Dzeko, dovrebbe essere Sanchez ad affiancare Martinez.

Il centrocampista Vidal sembra leggermente in vantaggio su Calhanoglu a centrocampo insieme a Brozovic e Barella. I bianconeri costretti a rinunciare al terzino Chiesa, sarà obbligata a prendere una decisione: schierare in campo Bernardeschi esterno e Dybala e Morata in attacco.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; L. Martinez, Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; L. Pellegrini, Rugani, Chiellini, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove seguire il match

Potremo seguire il grande match in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.