Juventus, Alvaro Morata chiarisce con Allegri: al momento il numero 9 resta

JUVENTUS, Alvaro Morata al momento in prestito all’Atlético Madrid, sarà il primo nonché principale movimento decisivo di Max Allegri. Una chiamata dal Barcellona, i messaggi su WhatsApp di Xavi tra Natale e Capodanno, ma principalmente c’è la maglia bianconera. In questi giorni un importante chiarimento tra l’attaccante bianconera e il CT: il numero 9 resta a casa, perlomeno fino a quando non avrà un sostituto.

Juventus, Alvaro Morata: in campo contro il Napoli

Avevamo qualche dubbio a riguardo, ma la presenza di Morata allo Stadium contro Spalletti sembra a tutti i costi confermata, lo vedremo in maglia bianconera. Occorre solamente attendere la decisione dell’Asl per disposizione sul match. Non si verificherà nessuno stop/riposo, come riportato da la Gazzetta dello Sport, calciomercato o tribune.

Si ricerca un sostituto?

Una situazione apparentemente tranquilla ma che riserva dei punti di domanda, soprattutto per i fan dello spagnolo. La Signora ricerca un sostituto o un prestito? In questi giorni si fa chiarezza riguardo la dinamica e Max Allegri si presenta fermo e determinato: Morata non si tocca. O almeno per adesso? La candidatura di Mauro Icardi è presente, per la successiva estate si fanno avanti Scamacca e Vlahovic. La Juve sonda il mercato, di tempo ce n’è ancora.