Serie A, Juventus-Napoli la decisione: positivo anche Spalletti, rischio rinvio

SERIE A, Juventus-Napoli torna indietro nel tempo, proprio come un anno e mezzo fa si ritrova a rischio rinvio. Cosa dobbiamo aspettarci per la giornata di domani? Allo Stadium il match atteso alle ore 20.45 è in bilico, l’Asl del capoluogo campano monitora assiduamente la situazione legata ai contagi da Covid-19. Il Napoli di Spalletti dovrebbe imbarcarsi quest’oggi per raggiungere l’aeroporto di Caselle, ma i positivi nel team tendono all’aumento.



Serie A, Juventus-Napoli: aumento contagi in casa Napoli

Un match tanto atteso quello tra Allegri e Spelletti, che torna incredibilmente ad un anno e mezzo fa, il rischio rinvio è dietro l’angolo. In casa Napoli continuano a salire i positivi da Covid-19, si aggiungono Mario Rui e il Primavera Valerio Boffelli, più Malcuit. Si aggiungono un magazziniere, un membro dello staff e il CT Luciano Spalletti. Una situazione che non tende a migliorare, tra i positivi Osimhen al momento in Nigeria, Lozano in Messico e Elmas in Macedonia.

In casa Juventus i positivi da Covid si stabilizzano, rimangono positivi Chiellini, Arthur, De Winter e Pinsoglio. Quanto alla dinamica “squadra fermata dalla Asl/conferma della partita da parte della Lega”, in questo momento non è il principale dei problemi. Nella giornata di oggi verrà effettuato un giro di tamponi, e qualora il Napoli non dovesse partire, non perderebbe la partita a tavolino per 3-0.

La Lega fa “muro” sui rinvii

In generale la Lega di Serie A fa muro sui rinvii, Juventus – Napoli non necessita di nessun rinvio. Si teme però il susseguirsi di situazioni disagevoli e poco protette: come lo scorso anno allo Stadium il 4 ottobre del 2020.