Calciomercato Milan: Maldini lavora al rinnovo di un importante giocatore di Pioli

Milan rinnovo Leao: Maldini e Massara hanno avviato la trattativa. In casa rossonera è tempo di buone notizie. Infatti la Gazzetta dello Sport ha riportato un’indiscrezione che può fare battere il cuore dei tifosi rossoneri. La dirigenza ha dato il via al dialogo per il rinnovo contrattuale di un giocatore che ha avuto un exploit importante sotto la guida di Stefano Pioli: Rafael Leao. L’attaccante portoghese, inoltre, sembra aver smaltito i problemi fisici che lo avevano attanagliato nelle scorse settimane e dovrebbe essere disponibile per il match contro la Roma.

Milan Rinnovo Leao: trattativa avviata. Le cifre

Il rinnovo del contratto della punta milanista, dopo varie interlocuzioni, potrebbe giungere a breve. Maldini e Massara stanno lavorando costantemente sotto traccia. Per i prossimi giorni è previsto un incontro con il suo procuratore Jorge Mendes. La proposta vuole premiare l’impegno che il portoghese ha profuso da quando è arrivato a Milano: prevede il prolungamento del contratto fino al 2026 ed un sostanzioso ritocco dell’ingaggio che potrebbe arrivare sino a quattro milioni di euro a stagione. Vi è il chiaro obiettivo di rendere il 22enne un punto fermo del Milan del futuro. Nonostante siano già arrivate offerte dalla Premier, tutto fa pensare che la fumata bianca dovrebbe arrivare senza ostacoli.