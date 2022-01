Ronaldo vince il suo primo Pallone d’Oro 25 anni fa

Oggi il nome Ronaldo è associato al campione portoghese che macina record su record ma 25 anni fa a vincere il Pallone d’Oro fu un altro Ronaldo. Il 4 gennaio 1997 Luiz Nazario da Lima, meglio noto come Ronaldo il Fenomeno, conquistava l’ambito riconoscimento istituito da France Football.

L’asso brasiliano in quel momento in forza all’Inter ma che nel corso del 1996 giocò anche con la maglia del Barcellona, si aggiudicò il primo posto con 222 voti. Nettamente distanti finirono sul podio con 72 preferenze Predrag Mijatović, bomber montenegrino del Real Madrid, e Zinédine Zidane, terzo con 63. Ronaldo trionfò anche nel 2002 dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo nei campionati disputati in Corea del Sud e Giappone.

Ronaldo: dal Pallone d’Oro a proprietario del Cruzeiro

Il Fenomeno oltre a due Ballon d’Or ha impresso in maniera indelebile il suo nome nella storia del calcio. La sua velocità, i suoi dribbling e i suoi gol (oltre 400 gol in carriera), sono rimasti negli occhi dei tifosi innamorati di questo sport. Una carriera condizionata dai tanti infortuni ma comunque ricca di successi individuali e di squadra (su tutti i mondiali conquistati con il Brasile – ndr). Oggi Ronaldo è un imprenditore sportivo, infatti detiene il 51% delle quote del Real Valladolid (club spagnolo che milita nella Segunda Division) e il 90% delle quote del Cruzeiro (storica squadra brasiliana che vanta 5 titoli nazionali e ben 40 campionati mineiri).